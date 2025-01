La puntata del 30 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 30 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Menekse e Yalcin, stranamente in alleanza con Zumrut, si lanciano alla conquista di un fantomatico tesoro sepolto. Ekrem ed Elif li accompagnano con entusiasmo altalenante, ma consapevoli che potrebbe essere una ricerca vana.

Proprio mentre sono alla ricerca del tesoro, Ekrem viene a sapere che Elif ha vinto una borsa di studio per andare a studiare a Vienna. Per lasciare libera la fidanzata di decidere e spronarla ad andare in Austria, Ekrem rompe la promessa fatta e riconsegna a Elif il suo anello. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

