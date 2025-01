Love, Reason, Get even, la puntata del 3 gennaio in streaming

La puntata del 3 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 3 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Cinar sente una telefonata tra la madre e Cagla e scopre che il matrimonio della sorella è una finzione. Hande sostiene la scelta della figlia e Cinar le ordina, minacciandola, di andarsene per non far del male a Cagla.

Ozan è molto turbato dopo aver parlato con Esra, Cagla lo consola, e convoca Esra in ufficio per sapere cosa gli abbia detto. Lei gli spiega di avergli detto di non amarlo più e di essere interessata a Cinar. Gli Erten sono disperati per il debito che hanno contratto, mentre Zumrut gioisce.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

