Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 3 aprile in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan sta lavorando con la polizia per raccogliere prove contro Salim e va da lui fingendo di voler venderle la sua azienda.

Proprio quando Salim è sul punto di dire qualcosa di compromettente, arriva Esra, che manda all'aria il piano.

Quando Ozan e la polizia le spiegano come stanno le cose, Esra vuole essere coinvolta nell'operazione e dice al poliziotto che lei ed Ozan possono entrare in casa di Salim e ricominciare l'operazione.

Il poliziotto consegna alla coppia una videocamera da lasciare in casa. Salim li sorprende con la videocamera in mano e li fa legare dai suoi uomini. Ozan riesce a liberarsi dalle corde e poco dopo arriva la polizia.

Elif e Ekrem comunicano alle famiglie che l'assistente sociale gli farà visita.

