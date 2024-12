La puntata del 27 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 27 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra entra in crisi.

Da un lato ha Ozan che si dichiara follemente innamorato di lei e dall'altro Cinar, che le propone un trasferimento per lavoro nella città di Adalia.

Nel mentre Cagla, affranta per il suo matrimonio di facciata, cerca di seguire i consigli di sua madre che a sorpresa la va a trovare. Decide di tentare la carta della moglie accogliente, ma senza successo. Del resto anche il matrimonio dei suoi genitori, Hande e Arif, è agli sgoccioli: Arif intima ad Hande di lasciare immediatamente la loro casa. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

