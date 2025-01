La puntata del 21 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 21 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Zumrut ha battuto la testa cadendo ed è diventata improvvisamente buonissima.

Cagla non ha intenzione di concedere il divorzio a Ozan. Dopo aver partecipato a un matrimonio insieme, Ozan fa una nuova dichiarazione d'amore a Esra.

Cagla fa un incidente con la macchina e finisce in ospedale, dove scoprono che sta facendo abuso di alcol e tranquillanti.

Ozan deve abbandonare la casa, perché è di proprietà dell'Azienda da cui è già stato estromesso. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

