Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 20 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra e Ozan finiscono in prigione per aver aggredito entrambi Efe in momenti diversi, ma la famiglia, dopo aver fatto irruzione alla centrale in modo confusionario, riesce a farli uscire.

Ozan accompagnato da Esra decide di andare a parlare con lo zio di Efe per spiegargli quelle che sono le vere intenzioni del nipote.

Zumrut, lusingata dalle attenzioni di Nazim, cerca di sfuggirgli in tutti i modi, facendo arrabbiare Neriman, che ha un debole per l'uomo.

Elif è, invece, decisa a far sì che Ekrem la lasci, perché ha scoperto che non può dargli dei figli.

