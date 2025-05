Pierpaolo Pretelli parte per l'Isola dei Famosi, il messaggio di Giulia Salemi: "Io e Kian faremo il tifo per te"

Prima di partire per l'Honduras, l'inviato de L’Isola dei Famosi ha ricevuto a Verissimo un videomessaggio da parte della compagna: "Tra poppate e popcorn, io e Kian saremo sul divano pronti a sostenerti"

Pierpaolo Pretelli parte per l'Isola dei Famosi nei panni di inviato. Prima della partenza, non poteva mancare un videomessaggio da parte della compagna Giulia Salemi.

"Amore mio, il momento che tanto desideravi è arrivato. Anche se fai finta di niente so quanto sei emozionato. Sono emozionata io per te. Io e Kian saremo i tuoi tifosi numero uno, tra poppate e popcorn. Ogni puntata saremo sul divano pronti a sostenerti", ha detto l'influencer, 32 anni, in un videomessaggio a Verissimo, riferendosi al loro figlio Kian, nato lo scorso gennaio.

Giulia Salemi ha poi rivolto delle parole alla conduttrice del programma Veronica Gentili: "Ti avviso, Pier è contagioso. Ha il superpotere di portare allegria e caciara ovunque vada. Un super in bocca al lupo anche a te per questa nuova avventura. Sono sicura che spaccherai".

Infine l'influencer ha fatto una domanda ironica a Silvia Toffanin: "Ma come sono queste honduregne? Posso stare tranquilla o mi devo preoccupare? Perché due mesi è tanto tempo".