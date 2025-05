Giorgio Locatelli e la chiusura della storica "Locanda Locatelli": "Un po' di tristezza c'era"

Giorgio Locatelli parla a Verissimo della decisione di chiudere, dopo 25 anni, la sua storica "Locanda Locatelli" a Londra. "L'ultimo giorno di lavoro eravamo pieni sia a pranzo che a cena. Gli ultimi due o tre mesi sono stati incredibili perché abbiamo visto tornare molti clienti che volevano venire a mangiare da noi per l'ultima volta", ricorda lo chef, 62 anni, che ha chiuso il locale a fine 2024. Giorgio Locatelli non nega il dispiacere di vedere le serrande abbassate: "Un po' di tristezza per la chiusura c'era. Non si può negare che è triste chiudere un capitolo del genere. Ma secondo me è importante anche cambiare".

Nel corso della sua carriera, Giorgio Locatelli ha collezionato quattro stelle Michelin. Parlando delle difficoltà di lavorare nel mondo dell'alta cucina, lo chef dice: "In certe cucine, l'umiliazione fa parte della maniera con cui cercano di insegnarti qualcosa. Ho imparato che era sbagliatissimo. Umiliare qualcuno è una cosa che ho cercato sempre di evitare perché è controproduttivo".