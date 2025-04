La puntata del 2 aprile di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 2 aprile in esclusiva su Mediaset Infinity, Zumrut, dopo aver chiuso Neriman nel suo negozio, va ad aiutare Nazim a pitturare il locale in cui ci sarà la biblioteca.

Anche se Ekrem, Musa e Ozan non sono tornati a casa, le rispettive mogli si prendono la rivincita andando in vacanza in un resort. I tre mariti si precipitano nel resort.

Ozan fa una scenata di gelosia quando scopre che Esra ha un appuntamento per fare un massaggio nella spa dell'hotel.

Una telefonata scuote Ozan ed Esra: il signor Salim ha rapito Atlas. Quando Ozan ed Esra vanno a riprenderlo, Salim dà un ultimatum a Ozan. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

