Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 11 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Ayaz Karakoc, l'uomo che sta minando la Milenyum Soft, si presenta all'improvviso davanti a Esra in un bar.

Ozan, appena viene a saperlo, corre in ufficio da lui per intimargli di lasciare in pace Esra e la sua azienda. Ma Ayaz ha ancora varie sorprese in serbo per Ozan.

Cagla non prende bene la notizia che Esra e Cinar non torneranno a Londra, ma resteranno a Istanbul. Zeynep riesce a far confessare a Esra che Atlas è figlio di Ozan.

Musa origlia a una strana conversazione tra Esra e Cinar e lo riferisce a Ozan. Lui, ormai stanco della situazione con Cagla, e per il bene di Ela, le dice che è giunto il momento di rendere ufficiale la loro separazione.

