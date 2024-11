Love, Reason, Get event è la nuova serie turca di Mediaset Infinity con Burcu Özberk e İlhan Şen: ecco la prima puntata disponibile in streaming gratis

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com che parte da mercoledì 13 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get Even, dalla trama al cast della serie.

Love, Reason, Get even: la trama della prima puntata

Sul giornale del giorno campeggia Ozan Korfali come imprenditore dell'anno per aver creato un'app di successo. I genitori di Esra, la sua ex moglie, cercano di nasconderle la notizia, ma lei la scopre mentre è sull'autobus e rimane sconvolta.

Mentre lavora al ristorante, Esra sente alcuni ragazzi che, commentando la notizia, insinuano che l'ex moglie di Ozan abbia ottenuto molto denaro e azioni in seguito al divorzio, e la insultano.

Lei perde la calma e ne colpisce uno finendo in commissariato. Il ragazzo ferito le dice che ritirerà la denuncia a patto che faccia arrivare lì Ozan.

Esra si rifiuta, ma la sua amica Zeynep lo chiama di nascosto. L'incontro lascerà entrambi scossi: Esra trova che il ragazzo sia molto cambiato dai tempi in cui era timido e aveva vissuto con lei periodi di grandi difficoltà.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming dal 13 novembre con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

