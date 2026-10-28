La nuova serie turca Love For Rent (Kiralık Aşk) sbarca su Mediaset Infinity.
A partire da lunedì 23 novembre, la dizi interpretata dagli attori Elcin Sangu e Baris Arduc sarà disponibile in esclusiva on demand con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.
Scopriamo trama, cast e location della commedia romantica.
La nuova serie accende i riflettori sulle vicende che coinvolgono i protagonisti Defne Topal e Ömer İplikçi. Lei è una cameriera che, insieme al fratello e alla sorella, si è trasferita a casa della nonna dopo la morte dei genitori; lui è un uomo d'affari che gestisce le attività di famiglia.
Le loro vite sono destinate a intrecciarsi dopo l'incontro fortuito tra i due, avvenuto nel ristorante in cui Defne lavora.
La ragazza viene coinvolta in un accordo architettato dagli zii di Ömer per far innamorare il manager e spingerli alle nozze. Non tutto, però, adrà come previsto.
A capitanare il cast di Love For Rent gli attori Elçin Sangu e Barış Arduç.
Attrice e modella nata a Smirne nel 1985, Elçin Sangu è particolarmente nota in Turchia e si è fatta conoscere anche in Italia per aver preso parte alla serie La ragazza e l'ufficiale, dove interpretava Güzide.
Accanto a lei in Love For Rent, Barış Arduç interpreta Ömer İplikçi. L'attore svizzero-turco 39enne inizia a comparire sul piccolo schermo nel 2011, prendendo parte a diverse serie televisive.
Nel cast compaiono anche Salih Bademci, Nergis Kumbasar, Levent Ulgen, Kerem Firtina, Sanem Yeles, Onur Buyuktopcu e Osman Akca.