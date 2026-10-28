La nuova serie turca Love For Rent (Kiralık Aşk) sbarca su Mediaset Infinity.

A partire da lunedì 23 novembre, la dizi interpretata dagli attori Elcin Sangu e Baris Arduc sarà disponibile in esclusiva on demand con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Scopriamo trama, cast e location della commedia romantica.

Love For Rent: la trama

La nuova serie accende i riflettori sulle vicende che coinvolgono i protagonisti Defne Topal e Ömer İplikçi. Lei è una cameriera che, insieme al fratello e alla sorella, si è trasferita a casa della nonna dopo la morte dei genitori; lui è un uomo d'affari che gestisce le attività di famiglia.

Le loro vite sono destinate a intrecciarsi dopo l'incontro fortuito tra i due, avvenuto nel ristorante in cui Defne lavora.

La ragazza viene coinvolta in un accordo architettato dagli zii di Ömer per far innamorare il manager e spingerli alle nozze. Non tutto, però, adrà come previsto.

