Suna confida a Berrin quanto sia doloroso stare lontana da Kayra, ma teme che dire la verità a Nejat possa permettere ad Aylin di portarle via la bambina.



Intanto, Hayri confessa tutto a Saniye credendola addormentata, ma lei ha sentito. E Nejat finge di riavvicinarsi ad Aylin per allontanarla per sempre.



Chiarito il ricatto di Aylin, Suna e Nejat tornano insieme di nascosto, mentre lui finge di avvicinarsi ad Aylin per estorcerle informazioni e liberarsene.



Nel frattempo, Rezzan telefona allarmata ad Aylin chiedendole perchè le abbia nascosto di avere divorziato da Nejat. Rezzan credeva che l'acquisto della società servisse a salvare Nejat dal fallimento.



Infine, Nejat continua a fingere interesse per Aylin per scoprire le sue vere intenzioni e trovare qualcosa che possa aiutarlo nella battaglia per l'affidamento di Kayra.

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