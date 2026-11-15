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My Sweet Lie
SERIE TV16 novembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 16 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da lunedì 16 novembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di lunedì 16 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie, la trama del 16 novembre

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Suna, costretta dal ricatto di Aylin, rinuncia alle nozze con Nejat, usando come pretesto il fatto che lui le abbia mentito su Berrin.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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