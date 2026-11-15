My Sweet Lie, la puntata del 16 novembre in streaming

La puntata integrale di lunedì 16 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Suna, costretta dal ricatto di Aylin, rinuncia alle nozze con Nejat, usando come pretesto il fatto che lui le abbia mentito su Berrin.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.