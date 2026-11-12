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My Sweet Lie
SERIE TV13 novembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 13 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da venerdì 13 novembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di venerdì 13 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie, la trama del 13 novembre

Seda Turkmen (Burcu) in una scena di My Sweet Lie
Seda Turkmen (Burcu) in una scena di My Sweet Lie

Il piano di Nejat e Serkan per smascherare i progetti di Hande contro la Kayra Occhiali viene compromesso da un intervento di Burcu.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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