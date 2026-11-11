My Sweet Lie, la puntata del 12 novembre in streaming

Saniye e Suna sono scosse e arrabbiate dopo aver scoperto che Berrin è la loro madre e che Sevket ha tenuto un segreto così grande per anni.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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