My Sweet Lie, la puntata del 12 novembre in streaming

La puntata integrale di giovedì 12 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Saniye e Suna sono scosse e arrabbiate dopo aver scoperto che Berrin è la loro madre e che Sevket ha tenuto un segreto così grande per anni.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.