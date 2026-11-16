Beautiful, le trame della settimana dal 23 al 28 novembre



Ridge informa Eric che Justin ha incontrato nuovi ostacoli per restituire l'azienda ai Forrester, quindi Carter continuerà a gestirla.



Intanto, Electra rivela che è stato Remy a creare i deepfake che avevano distrutto la sua reputazione. Bill ha fatto uscire Luna di prigione riuscendo a farla mettere agli arresti domiciliari a casa sua.



Taylor e Steffy hanno una chiacchierata molto piacevole e tranquilla. Taylor confida a Steffy di sentirsi sicura per la prima volta dell'amore di Ridge e di non temere più la concorrenza di Brooke.

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