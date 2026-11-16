Beautiful, le trame della settimana dal 23 al 28 novembre

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nelle trame della settimana 23 al 28 novembre, Electra vive momenti di terrore quando Remy tenta di portarla via con la forza. La ragazza cerca disperatamente di opporsi, finche l'arrivo provvidenziale di Will riaccende in lei la speranza.
Steffy è contenta per il tempo che la madre sta trascorrendo con Ridge. Anche Taylor ammette di essere contenta, anche se la situazione resta complicata a causa di Brooke.
Ridge informa Eric che Justin ha incontrato nuovi ostacoli per restituire l'azienda ai Forrester, quindi Carter continuerà a gestirla.
Intanto, Electra rivela che è stato Remy a creare i deepfake che avevano distrutto la sua reputazione. Bill ha fatto uscire Luna di prigione riuscendo a farla mettere agli arresti domiciliari a casa sua.
Taylor e Steffy hanno una chiacchierata molto piacevole e tranquilla. Taylor confida a Steffy di sentirsi sicura per la prima volta dell'amore di Ridge e di non temere più la concorrenza di Brooke.
Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.