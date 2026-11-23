Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana 30 novembre al 5 dicembre, alla Forrester Creations, la frattura tra la famiglia Forrester e la nuova gestione di Hope e Carter diventa sempre più profonda. Ridge, Eric, Taylor e Steffy non riescono ad accettare il tradimento di Carter e accusano Hope di averlo manipolato.

Steffy, determinata a riconquistare ciò che considera l'eredità della sua famiglia, annuncia di avere un piano per far cadere i due e tornare alla guida della Forrester Creations. Nel frattempo, Carter e Hope lavorano al lancio della nuova linea di profumi dell'azienda.



Hope e Carter sono entusiasti della possibilità di lavorare con Daphne Rose, il celebre naso francese, per lanciare la Forrester nel settore dei profumi di lusso. Anche Brooke approva l'idea, ma il suo arrivo in ufficio porta una nota drammatica: la donna racconta alla figlia di aver schiaffeggiato Ridge e spintonato Taylor.