Beautiful, le trame della settimana dal 16 al 21 novembre

Fanny impressiona Katie, Hope e Carter con tre fragranze ed esprime il suo desiderio di continuare a sostenere Forrester anche se la loro collaborazione non funziona.

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful , la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.

Will e Ivy arrivano in ufficio e mettono in discussione Katie sulle ragioni del licenziamento di Electra. Katie mostra loro le foto via email, che Will riconosce come deepfake.

Electra scopre che a esserne responsabile è Remy e lo avverte che finirà in prigione per le sue azioni. Remy la blocca nell’appartamento e insiste affinché venga con lui a New York.

Luna affronta momenti difficili in prigione e chiede aiuto a Bill Spencer, implorandolo di salvarla dalle detenute che la aggrediscono.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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