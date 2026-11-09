Beautiful, le trame della settimana dal 16 al 21 novembre

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nelle trame della settimana 16 al 21 novembre, Carter prevede di lanciare una linea di profumi nel suo progetto di espansione aziendale. Quindi invita Fanny Greyson alla Forrester per aiutarla con la creazione di profumi.
Fanny impressiona Katie, Hope e Carter con tre fragranze ed esprime il suo desiderio di continuare a sostenere Forrester anche se la loro collaborazione non funziona.
Will e Ivy arrivano in ufficio e mettono in discussione Katie sulle ragioni del licenziamento di Electra. Katie mostra loro le foto via email, che Will riconosce come deepfake.
Electra scopre che a esserne responsabile è Remy e lo avverte che finirà in prigione per le sue azioni. Remy la blocca nell’appartamento e insiste affinché venga con lui a New York.
Luna affronta momenti difficili in prigione e chiede aiuto a Bill Spencer, implorandolo di salvarla dalle detenute che la aggrediscono.
Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.