L'Erede, la puntata del 4 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede ( Halef ) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 4 settembre . Le puntate della serie con İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

I Kordagli arrivano per primi al nascondiglio di Dalyan. Il Capo Zyian vuole occuparsi in prima persona dell'esecuzione del nipote. Zyian rivela a Dalyan che fu lui a uccidere suo fratello e a renderlo orfano, facendo poi ricadere la colpa sugli Yelduran. Anche Serhat e i suoi uomini arrivano sul posto e ascoltano la rivelazione.

Alla villa, Sultan vuole a tutti i costi rendere la vita difficile a Yildiz e la obbliga a occuparsi di lavare le stoviglie in cucina prima di potersi dedicare a ciò che desidera. Nel frattempo, Melek non riesce a prendere una decisione: restare con Serhat o divorziare. Asir, sapendo di dover pagare con la morte per gli errori del padre, cambia atteggiamento nei confronti della sorella, confessando di averle sempre voluto bene.

Yusuf e Hatcick si riavvicinano. Akif rapisce Asir e lo porta nel loro luogo segreto con l'intenzione di ucciderlo. Serhat evita il peggio in quanto aveva promesso a Ziyan di salvare il figlio in cambio delle quote del terreno minerario. Yildiz dice a Melek che pur di vedere Serhat felice, è disposta a farsi da parte.

Asir è furioso e nutre un profondo rancore nei confronti del padre e gli rinfaccia che l'omicidio da lui commesso ai danni del suo stesso fratello sarà la rovina delle future generazioni dei Kordagli.

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