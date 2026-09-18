L'Erede, la puntata del 18 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede (Halef) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 18 settembre. Le puntate della serie con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 18 settembre di L'Erede.
Akif va da Hicran e, prima con la promessa di liberarla dai suoi creditori e poi con le minacce, la convince a sedurre Asif con l'intento di farlo separare da Nida.
Hicran chiama Asir e si fa invitare a cena, ma al locale dove Asir era solito andare, viene umiliato dal cugino Dalyan che - con la complicità del proprietario Pero - gli toglie il tavolo che da sempre era prenotato per lui.
Yusuf va a un appuntamento con Hatcik, ma si rivela essere un tranello di Sultan che nel mentre ha scoperto tutto su loro due. Considerandolo un tradimento, Sultan lo avverte che farà qualcosa di molto grave ad Hatcik.
Infatti, poco dopo, Sultan annuncerà a lei, a Serhat e ai suo genitori adottivi, di aver trovato un pretendente che la ragazza dovrà sposare. Yusuf, a quel punto, chiede aiuto a Melek che gli promette di portare con lei al bazaar Hatcik, dove lui potrà raggiungerle per poi fuggire con la sua amata.
Intanto, cresce la tensione fra Kordagli e Yelduran.