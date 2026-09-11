Serhat ha preso la sua decisione: firmerà il divorzio da Melek e smetterà di sfuggire al suo destino. Yildiz è innamorata di lui, è felice di stare al suo fianco.

Melek torna alla villa e trova Sultan dalla sua parte per via della gravidanza in corso. Le due donne vogliono comunicare insieme la lieta notizia a Serhat. Sultan spera che, una volta appresa la notizia, Serhat lasci stare Yildiz.

Melek e Sultan vedono Serhat e Yildiz che si baciano. L'indomani mattina Sultan vuole cacciare Yildiz. Nel sentire le sue grida, Serhat si precipita fuori e ammonisce la madre.

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