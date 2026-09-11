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L'erede

SERIE TV11 settembre 2026

L'Erede, le anticipazioni del 18 settembre

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 18 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 18 settembre de L'Erede (Halef), la serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Dalyan muore?

L'Erede: le anticipazioni del 18 settembre

Aybuke Pusat (Melek) e Ilhan Sen (Serhat) in una scena de L'Erede
Aybuke Pusat (Melek) e Ilhan Sen (Serhat) in una scena de L'Erede

Serhat ha preso la sua decisione: firmerà il divorzio da Melek e smetterà di sfuggire al suo destino. Yildiz è innamorata di lui, è felice di stare al suo fianco.

Melek torna alla villa e trova Sultan dalla sua parte per via della gravidanza in corso. Le due donne vogliono comunicare insieme la lieta notizia a Serhat. Sultan spera che, una volta appresa la notizia, Serhat lasci stare Yildiz.

Melek e Sultan vedono Serhat e Yildiz che si baciano. L'indomani mattina Sultan vuole cacciare Yildiz. Nel sentire le sue grida, Serhat si precipita fuori e ammonisce la madre.

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