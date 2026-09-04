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L'erede

SERIE TV04 settembre 2026

L'Erede, le anticipazioni dell'11 settembre

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 11 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 11 settembre de L'Erede (Halef), la serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Dalyan muore?

L'Erede: le anticipazioni dell'11 settembre

Ilhan Sen (Serhat) e Aybuke Pusat (Melek) in una scena de L'Erede
Ilhan Sen (Serhat) e Aybuke Pusat (Melek) in una scena de L'Erede

Serhat decide di divorziare per non farla soffrire oltre e liberarla dall'assurda situazione in cui l'ha trascinata, così che possa tornare alla sua vita a Istanbul. Melek, però, è decisa a restare con Serhat a qualunque costo.

Melek riceve una terribile notizia, che potrebbe cambiarla per sempre. Ha di fronte a sé una grande sfida da affrontare, e il futuro è incerto. Yildiz scopre presto che forse non potrà mai essere una semplice studentessa. Asir, nel frattempo, si dedica a nuove conoscenze, non passando certamente inosservato.

Melek accusa Meryem di aver ucciso i suoi genitori dopo averla minacciata al telefono, ma nessuno inizialmente le crede. Serhat promette di scoprire la verità, mentre i sospetti portano a un uomo, Cebrail. Inoltre, quest'ultimo viene eliminato prima di poter parlare, alimentando ulteriormente i dubbi. Infine, si scopre che Meryem ha davvero ordinato l'omicidio per proteggere un segreto pericoloso.

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