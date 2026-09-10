L'Erede, la puntata dell'11 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede ( Halef ) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 11 settembre . Le puntate della serie con İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Serhat decide di divorziare per non far soffrire Melek e per farla tornare alla sua vita a Istanbul. Quando Melek scopre l'intrigo, affronta i genitori e rientra alla villa Yelduran, decisa a restare con Serhat a qualunque costo. Nergis a questo punto minaccia Sultan di rivelare a Serhat che Yildiz e Melek sono sorelle.

Melek riceve una terribile notizia, che potrebbe cambiarla per sempre. Yildiz scopre presto che forse non potrà mai essere una semplice studentessa. Nel frattempo, Serhat cerca di mantenere la sua posizione, e di stare accanto a entrambe le donne della sua vita.

Prima che possa però rivelare ciò che sa, Cebrail viene ucciso, lasciando dietro di sé nuovi interrogativi. Intanto, si scopre che Meryem ha commissionato l'omicidio per impedire che venisse alla luce un segreto sconvolgente: Melek e Yildiz sono sorelle.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google