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L'erede

SERIE TV28 agosto 2026

L'Erede, le anticipazioni del 4 settembre

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della serie turca L'Erede in onda venerdì 4 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 4 settembre de L'Erede (Halef), la serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Dalyan muore?

L'Erede: le anticipazioni del 4 settembre

Biran Damla Yilmaz (Yildiz) in una scena de L'Erede
Biran Damla Yilmaz (Yildiz) in una scena de L'Erede

I Kordagli arrivano per primi al nascondiglio di Dalyan. Il Capo Zyian vuole occuparsi in prima persona dell'esecuzione del nipote. Dalyan sta per morire e Zyian gli rivela un terribile segreto: allo scopo di diventare l'erede, fu lui a uccidere suo fratello e a rendere orfano Dalyan.

In poco tempo anche Serhat e i suoi uomini arrivano al nascondiglio in tempo per ascoltare la rivelazione di Ziyan e impedirgli di uccidere Dalyan.

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