I Kordagli arrivano per primi al nascondiglio di Dalyan. Il Capo Zyian vuole occuparsi in prima persona dell'esecuzione del nipote. Dalyan sta per morire e Zyian gli rivela un terribile segreto: allo scopo di diventare l'erede, fu lui a uccidere suo fratello e a rendere orfano Dalyan.

In poco tempo anche Serhat e i suoi uomini arrivano al nascondiglio in tempo per ascoltare la rivelazione di Ziyan e impedirgli di uccidere Dalyan.

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