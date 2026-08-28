Nella nuova puntata di venerdì 4 settembre de L'Erede (Halef), la serie tv turca di Canale 5 con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit), Dalyan muore?
I Kordagli arrivano per primi al nascondiglio di Dalyan. Il Capo Zyian vuole occuparsi in prima persona dell'esecuzione del nipote. Dalyan sta per morire e Zyian gli rivela un terribile segreto: allo scopo di diventare l'erede, fu lui a uccidere suo fratello e a rendere orfano Dalyan.
In poco tempo anche Serhat e i suoi uomini arrivano al nascondiglio in tempo per ascoltare la rivelazione di Ziyan e impedirgli di uccidere Dalyan.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google