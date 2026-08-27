L'Erede, la puntata del 28 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede ( Halef ) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 28 agosto . Le puntate della serie con İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Melek trova il supporto di Sevde, e le due donne sembrano avvicinarsi molto. Ziyan, Akif e Asir, dopo il fallimento degli ultimi piani, decidono di collaborare di nuovo. Akif li aiuterà a patto che Dalyan muoia. Melek è preoccupata per l'allontanamento di Serhat e si confida con Sevde.

Yildiz racconta a Serhat di un libro che il fratello le aveva trovato e bruciato prima che potesse finire di leggerlo, la ragazza racconta la storia che conosceva e Serhat la conclude. Yusuf consegna una lettera a Hatcik in cui le rivela che Sultan gli ha fatto giurare di vivere il suo amore in silenzio. Nurgul e Akif si telefonano di nascosto: Asir la sta tenendo intrappolata nella villa, ma Akif giura di occuparsene.

Melek non riesce ad avere un dialogo con Serhat e si sente abbandonata. Crede che il senso di riconoscenza che Serhat prova per Yildiz si sia trasformato in sentimento. Sevde cerca di consolarla e quando la accarezza, si accorge che è incinta.

Dalyan è ricoverato in ospedale e Yusuf ha il compito di sorvegliarlo. Quando un infermiere si presenta per accompagnare il paziente a un controllo post-operatorio, Yusuf, insospettito, decide di mandare Mustafa con loro. Una volta arrivati al piano terra, però, Akif sorprende Mustafa alle spalle e lo aggredisce, consentendo al falso infermiere di portare via Dalyan.

Serhat e Yildiz tornano alla villa, ma Sultan si oppone e cerca di impedire l'ingresso di Yildiz. Serhat ordina di non interferire nella situazione, Yildiz, infatti, ha il permesso del Capo di restare nella villa.

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