SERIE TV 27 maggio 2026

L'attrice turca è Melek, protagonista de L'erede, nuova serie turca in onda su Canale 5 da venerdì 29 maggio e disponibile gratis su Mediaset Infinity

Aybüke Pusat, 31 anni, è tra le protagoniste de L'Erede (titolo originale: Halef: Köklerin Çağrısı), la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 dal 29 maggio, tutti i venerdì in prima serata, e disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. Aybüke Pusat veste i panni di Melek Özdel, una giovane donna determinata e dotata di un forte intuito. Aybüke Pusat: età e carriera

Aybüke Pusat

Aybüke Pusat è un'attrice, ballerina e modella turca nata ad Ankara il 25 febbraio 1995. Ha iniziato la sua carriera come ballerina classica all'età di 10 anni, per poi affermarsi nel mondo della recitazione e della moda, vincendo anche il titolo di Miss Terra Turchia 2014. Il suo debutto televisivo avviene nel 2014 con Medcezir, il remake turco di The O.C.. Il grande salto arriva però nel 2019 con la serie Everywhere I go - Coincidenze d'amore e, successivamente, con Dreams and Realities - La forza dei sogni, entrambe serie disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Aybüke Pusat: vita privata, chi è il fidanzato

Instagram: @aybukepusat