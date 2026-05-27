Aybüke Pusat, 31 anni, è tra le protagoniste de L'Erede (titolo originale: Halef: Köklerin Çağrısı), la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 dal 29 maggio, tutti i venerdì in prima serata, e disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. Aybüke Pusat veste i panni di Melek Özdel, una giovane donna determinata e dotata di un forte intuito.
Aybüke Pusat è un'attrice, ballerina e modella turca nata ad Ankara il 25 febbraio 1995. Ha iniziato la sua carriera come ballerina classica all'età di 10 anni, per poi affermarsi nel mondo della recitazione e della moda, vincendo anche il titolo di Miss Terra Turchia 2014.
Il suo debutto televisivo avviene nel 2014 con Medcezir, il remake turco di The O.C.. Il grande salto arriva però nel 2019 con la serie Everywhere I go - Coincidenze d'amore e, successivamente, con Dreams and Realities - La forza dei sogni, entrambe serie disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Aybüke Pusat è legata sentimentalmente al collega Furkan Andıç, con cui ha recitato in Everywhere I Go. I due attori hanno sempre custodito gelosamente la loro vita privata, alimentando la curiosità dei fan.
Serhat Yelduran è un brillante chirurgo che ha costruito una carriera di successo a Istanbul, lontano dalla sua terra d'origine. Il destino lo riporta nella sua città natale, dove è destinato a sposare Yıldız, figlia del clan rivale alla sua famiglia, per sanare una faida storica tra le due dinastie. Prima di compiere questo passo, tuttavia, Serhat si innamora perdutamente di Melek Özdel e la sposa segretamente.
L'Erede andrà in onda da venerdì 29 maggio in prima serata su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.