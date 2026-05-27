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Forbidden Fruit

SERIE TV27 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 28 maggio in prima serata

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 28 maggio in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 28 maggio dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Talat Bulut (Halit) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3
Talat Bulut (Halit) e Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 28 maggio in prima serata

Ender esce completamente illesa dall’incidente orchestrato da Sahika. Un flashback rivela che il giorno prima Caner aveva visto qualcuno manomettere l’auto e l’aveva subito avvisata.

Per non farle rivelare nulla, Sahika offre a Ender il 5% delle azioni della holding. Ender è intenzionata a consolidare la propria posizione nell’azienda e decide di riavvicinarsi ad Halit con il pretesto di chiedergli un consiglio, sperando di stringere un’alleanza con lui.

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