La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 27 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz si annoia durante l’appuntamento con Devrim, perché lui non fa altro che parlare di sé. Per liberarsene, decide di fingere facendogli credere che Kerim sia il suo ex fidanzato.
Nel frattempo, Zehra ha problemi con l’alcol e Asuman e Lila cercano un modo per aiutarla. Ender, Kaya e Sahika scoprono invece che Yigit lavora come lavapiatti nella caffetteria dell’università.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 15.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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