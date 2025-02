Anna Valle ne Le onde del passato

Mercoledì 19 febbraio parte la nuova serie di Canale 5 Le onde del passato che vede protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri.

Ambientata sull'isola d'Elba, la fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, è liberamente ispirata a Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini.

Di seguito scopriamo il numero di episodi che compongono la serie Le onde del passato.

Le onde del passato, quante puntate sono

Le onde del passato è composta da sei puntate che andranno in onda in prima serata su Canale 5. Dopo la diretta televisiva, le puntate saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Dopo la prima puntata in onda mercoledì 19 febbraio, la storia di Anna Reali (Anna Valle) e Tamara Valente (Irene Ferri) continuerà venerdì 21 febbraio in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata.

Le onde del passato, la trama e il cast

Isola d'Elba, 2004: Anna Reali e Tamara sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e insieme formano un duo musicale di successo. Nel corso di una serata su uno yacht, le due giovani sono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti.

Vent'anni dopo: Anna è diventata una pilota d'aerei che dopo il trauma subito ha costruito attorno a sé una fortezza invalicabile, mentre l'amica è rimasta sull'isola, dove ha aperto il B&B "Le Sirene", specializzato in vacanze terapeutiche per gli ospiti che desiderano far pace con sé stessi e curare le ferite dell'anima.

All'improvviso, una telefonata di Tamara, che non sentiva da vent'anni, fa sprofondare di nuovo Anna nell'incubo.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutte le anticipazioni e il cast de Le onde del passato.

