Le onde del passato, il cast della nuova serie con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri

La serie Le onde del passato andrà in onda da mercoledì 19 febbraio in prima visione assoluta su Canale 5

La nuova serie Le onde del passato con protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri andrà in onda a partire da mercoledì 19 febbraio in prima serata alle 21.20 su Canale 5. Liberamente ispirata a Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini, la serie è una coproduzione RTI - Banijay Studios Italy, in sei serate e con la regia di Giulio Manfredonia.

Le onde del passato, il cast

Anna Valle interpreta Anna Reali, pilota d'aereo che torna sull'Isola d'Elba e si trova coinvolta in un caso di omicidio.

Giorgio Marchesi è Luca Bonnard, commissario di Polizia che indaga sull'omicidio dell'avvocato Marco Zan. Luca è attratto da Anna, con lei condivide un passato misterioso.

Irene Ferri interpreta Tamara Valente, amica di vecchia data di Anna e principale sospettata dell'omicidio. Vent'anni prima Anna e Tamara hanno subito un'aggressione e ora devono fare i conti con il loro passato. Da giovani le due amiche sono interpretate da Emma Valenti ed Emma Quartullo.

Fausto Maria Sciarappa è Paolo Marra, l'avvocato difensore di Tamara con cui instaura un legame profondo e inaspettato. Paolo è il padre di Leone, a sua volta interpretato da Mattia Manfredonia.

Lorenzo è il figlio ribelle di Luca Bonnard ed ha il volto di Enea Barozzi. Lorenzo è subito colpito da Mia, l'amata figlia di Tamara, interpretata da Margot Adam.

Anna Valle (Anna Reali) e Giorgio Marchesi (Luca Bonnard) in una scena di Le onde del passato

Silvia Mazzieri dà il volto a Beatrice Puccini, una giovane e ambiziosa viceispettrice che lavora con il commissario Bonnard.

Valeria Milillo interpreta Anita Giusti, collaboratrice di Tamara, istruttrice di yoga al B&B "Le Sirene".

Anita è la madre di Giovanni, giovane pittore tormentato, che ha il volto di Niccolò Gentili.

Andrea Tidona è Gaetano di Lentini, un generale in pensione con un oscuro segreto legato alla morte del figlio.

Maria Rosaria Russo è Stefania Orsini, una giornalista combattiva che però ha un grande dolore legato al suo passato.

Stefania è la madre di Marta, adolescente fragile e introversa interpretata da Vittoria Mangani.

Maria Sole Mansutti è invece Rosa Bianchi, un'insegnante dal carattere mite e accogliente.

Le onde del passato, quando va in onda

La serie sarà trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5 mercoledì 19 febbraio alle 21:20 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Le onde del passato proseguirà poi tutti i venerdì a partire dal 21 febbraio.

