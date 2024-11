Un'edizione completamente nuova e innovativa de La Talpa sta per cominciare in prima serata su Canale 5.

La Talpa, quando va in onda la prima puntata

La prima puntata de La Talpa 2024 andrà in onda martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5. La Talpa sarà visibile anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Nel corso di un'intervista a Verissimo, Diletta Leotta aveva annunciato tutte le novità della nuova edizione e il cast de La Talpa. "Non ci sarà uno studio, ma la Corte delle spie - dove i concorrenti avranno l'interazione con me - e la Villa delle spie, dove vivono i concorrenti", aveva rivelato a Silvia Toffanin.

La Talpa, il cast ufficiale

I concorrenti de La Talpa 2024 sono: Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, in gara come concorrente unico, Andreas Muller e Veronica Peparini.

La Talpa, il format crossmediale

Il format del reality è stato ridisegnato per lo streaming con una formula crossmediale, sperimentale e innovativa.

Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone un reality che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare.

Dal primo novembre su Mediaset Infinity un’anticipazione introdurrà gli spettatori nei meccanismi del programma. Da martedì 5 novembre La Talpa debutta in prima serata su Canale 5. Giovedì 7 novembre parte La Talpa Detection, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. Conduce Diletta Leotta.

E così, dopo il successo multipiattaforma della fiction Viola come il Mare 2, con La Talpa Mediaset lancia un nuovo esperimento coraggioso, unico nell’intrattenimento e nel genere reality: una rete generalista che gioca di sponda con una piattaforma digital, Mediaset Infinity.

Chi è la talpa? L’indagine si sviluppa tra misteri e sospetti incrociati, falsi indizi e depistaggi, prove fisiche e manipolazioni mentali. Ma lasciando spazio anche a storie di vita reale, amicizie ed emozioni.

La modalità di fruizione multipiattaforma, in un continuo rimando tra Mediaset Infinity e Canale 5, offriranno al pubblico un’esperienza di visione e un dinamismo unici e totalmente nuovi.

