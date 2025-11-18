L'ingegnere ambientale 32enne si aggiudica altri 200mila euro , raddoppiando così il bottino conquistato nei giorni precedenti e raggiungendo un totale di 410.700 euro : il più alto di questa edizione. Così facendo, supera l'altro campione dell'edizione, Gabriele Casti .

Riccardo Piancatelli

Riccardo torna alla Ruota delle Meraviglie e indovina una sola risposta, ma è proprio quell’unica soluzione a condurlo alla busta verde che contiene 200mila euro. Incredulo e commosso, viene raggiunto dalla fidanzata Giulia: i due si abbracciano tra le lacrime, travolti dall’emozione, e Gerry Scotti si unisce all’abbraccio.

"Abbiamo cambiato la vita di questi due ragazzi. I soldi non sono tutto nella vita, ma per una coppia giovane che deve cominciare a vivere assieme 410.700 euro sono un bellissimo viatico", osserva Gerry. Poi, guardando Samira, anche lei visibilmente commossa, aggiunge: "Che emozioni ci sta regalando questo programma".

La ruota della fortuna, chi è il campione Riccardo Piancatelli

Riccardo, originario delle Marche, 32 anni, ingegnere ambientale di Recanati (Macerata), è diventato campione nella puntata del 14 novembre. Da quel momento ha iniziato una scalata impressionante che, in poche serate, lo ha portato ai vertici del montepremi di questa edizione. Fino a ieri aveva già conquistato oltre 180mila euro e una Panda. Riuscirà a difendere il titolo e a scrivere nuove pagine da record?

