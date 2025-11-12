A La Ruota della Fortuna, Gabriele Casti entra nella storia del game show: è il campione ad aver vinto di più in questa edizione del programma.
Gabriele viene da Selegas, in provincia di Cagliari, ma vive a Roma dove lavora come insegnante di sostegno. La sua avventura a La Ruota della Fortuna inizia mercoledì 5 novembre e, puntata dopo puntata, si fa conoscere per la sua intelligenza, simpatia e arguzia.
Con oltre 240mila vinti, Gabriele Casti diventa il primo nella classifica dei vincitori del programma. Ripercorriamo le vincite del campione dei record a La Ruota della Fortuna.
Nella puntata del 6 novembre, Gabriele conferma il titolo di campione e arriva a La ruota delle meraviglie con lo spicchio della Panda. Per vincere l'auto, il campione deve rispondere correttamente a tutti e tre i tabelloni finali.
Con il tema "Negli anni 2000", Gabriele riesce a completare tutti i tabelloni in 60 secondi e a portare a casa la grande Panda. Mentre l'auto entra in studio, Gerry Scotti e Samira Lui si emozionano per la vittoria.
Le emozioni della serata continuano: nella busta numero 2 Gabriele trova 100mila euro.
Vincendo 10mila euro a La ruota delle meraviglie nella puntata di domenica 9 novembre, Gabriele Casti raggiunge un montepremi complessivo di 243mila euro.
È il campione ad aver vinto di più in questa edizione de La Ruota della Fortuna.