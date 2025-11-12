Catalogo
IL RECORD12 novembre 2025

La Ruota della Fortuna, chi è il campione Gabriele Casti: "Ha vinto più di tutti"

A La Ruota della Fortuna, il campione Gabriele Casti è il concorrente ad aver vinto di più in questa edizione del programma
A La Ruota della Fortuna, Gabriele Casti entra nella storia del game show: è il campione ad aver vinto di più in questa edizione del programma.

La Ruota della Fortuna, chi è il campione dei record: Gabriele Casti

Gabriele viene da Selegas, in provincia di Cagliari, ma vive a Roma dove lavora come insegnante di sostegno. La sua avventura a La Ruota della Fortuna inizia mercoledì 5 novembre e, puntata dopo puntata, si fa conoscere per la sua intelligenza, simpatia e arguzia.

Con oltre 240mila vinti, Gabriele Casti diventa il primo nella classifica dei vincitori del programma. Ripercorriamo le vincite del campione dei record a La Ruota della Fortuna.

La Ruota della Fortuna, Gabriele vince la Panda e 100mila euro

Nella puntata del 6 novembre, Gabriele conferma il titolo di campione e arriva a La ruota delle meraviglie con lo spicchio della Panda. Per vincere l'auto, il campione deve rispondere correttamente a tutti e tre i tabelloni finali.

Con il tema "Negli anni 2000", Gabriele riesce a completare tutti i tabelloni in 60 secondi e a portare a casa la grande Panda. Mentre l'auto entra in studio, Gerry Scotti e Samira Lui si emozionano per la vittoria.

Le emozioni della serata continuano: nella busta numero 2 Gabriele trova 100mila euro.

La Ruota della Fortuna, il campione Gabriele supera i 240mila euro

Vincendo 10mila euro a La ruota delle meraviglie nella puntata di domenica 9 novembre, Gabriele Casti raggiunge un montepremi complessivo di 243mila euro.

È il campione ad aver vinto di più in questa edizione de La Ruota della Fortuna.

