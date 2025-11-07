Dopo aver confermato il titolo di campione, Gabriele arriva a La ruota delle meraviglie con lo spicchio della Panda. Per vincere l'auto, il campione deve rispondere correttamente a tutti e tre i tabelloni finali .

Una puntata ricca di emozioni , lacrime e una vittoria record a La Ruota della Fortuna . Nell'appuntamento andato in onda giovedì 6 novembre, il campione Gabriele Casti ottiene una vittoria che resterà nella storia del game show.

Gerry Scotti in lacrime a La ruota della fortuna

La Ruota della Fortuna, Gabriele vince la Panda e 100mila euro

Con il tema "Negli anni 2000", Gabriele riesce a completare tutti i tabelloni in 60 secondi e a portare a casa la grande Panda.

Dopo la terza risposta corretta, Gerry Scotti e Samira Lui si emozionano per la vittoria mentre il papà di Gabriele si avvicina al figlio. "Non ce la possiamo fare Gerry. Condividiamo i fazzoletti", afferma Samira con gli occhi lucidi.

Le emozioni della serata non sono finite. Dopo aver rifiutato sia la busta numero 3 che la numero 1, il campione decide di aprire la busta numero 2 che contiene 100mila euro.

"Io sono felice che parlino di voi perché qui dentro ci sono 100mila euro", annuncia Gerry Scotti visibilmente emozionato.

La vincita totale di Gabriele ammonta a 161mila euro.

La ruota della fortuna, chi è il campione Gabriele Casti

Gabriele ottiene il titolo di campione nella puntata di mercoledì 5 novembre. Gabriele viene da Selegas, in provincia di Cagliari, ma vive a Roma dove lavora come insegnante di sostegno.

In studio è accompagnato dal papà Marcello.

