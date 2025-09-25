A La Ruota della Fortuna, la campionessa Barbara è la prima concorrente a vincere la Grande Panda

Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda mercoledì 24 settembre, la campionessa Barbara diventa la prima concorrente a vincere la Fiat Grande Panda, nuovo premio messo in palio dal game show.

Barbara arriva a La ruota delle meraviglie dopo aver ottenuto lo spicchio del Panda e stringendo a sé il peluche. Per vincere la Panda, la campionessa deve rispondere correttamente a tutti e tre i tabelloni finali.

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

Con il tema "Premio", Barbara riesce a completare tutti i tabelloni in 60 secondi e a portare a casa la macchina. La concorrente urla dall'emozione per la vittoria e abbraccia Gerry Scotti e Samira Lui.

Oltre alla Panda, la concorrente decide di tenere la busta numero 2 che contiene 15mila euro.

Una settimana ricca di grandi emozioni a La Ruota della Fortuna: solo qualche giorno fa, Gerry Scotti e Samira Lui avevano pianto dall'emozione dopo una vincita di 100mila euro.

