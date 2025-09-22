Gerry Scotti e Samira Lui emozionati per la vincita da 100mila euro a La Ruota della Fortuna
A La Ruota della Fortuna, il campione Fabio vince 100mila euro e Gerry Scotti e Samira Lui si emozionano: "Dopo tanti anni, ci emozioniamo con voi e quanto voi"
Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica 21 settembre, il campione Fabio vince 100mila euro.
Il ricercatore di astrofisica di 33 anni riesce a risolvere i primi due tabelloni della Ruota delle Meraviglie. Dopo aver rifiutato la busta numero 2 contenente 100 euro, Gerry Scotti apre la prima busta.
"Siete meravigliosi come papà e figlio. Io sono emozionato e felice, forse Samira si metterà a piangere perché ci capita di commuoverci insieme. Hai vinto 100mila euro", sono le parole di Gerry Scotti per annunciare la grande vittoria del campione al termine della puntata.
Gerry Scotti e Samira Lui, le lacrime a La Ruota della Fortuna
Dopo l'annuncio della vittoria, Gerry Scotti e Samira Lui non sono riusciti a trattenere le lacrime dall'emozione.
"Un'immagine stupenda", commenta Samira Lui davanti all'abbraccio tra Fabio e suo padre.
"È il nostro lavoro, ma ci fa piacere farvi sapere che, dopo tanti anni, ci emozioniamo con voi e quanto voi. Queste sono le emozioni della ruota della fortuna", spiega Gerry Scotti.
