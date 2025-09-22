Mediaset Infinity logo
La ruota della fortuna
La ruota della fortuna
LA VINCITA
22 settembre 2025

Gerry Scotti e Samira Lui emozionati per la vincita da 100mila euro a La Ruota della Fortuna

A La Ruota della Fortuna, il campione Fabio vince 100mila euro e Gerry Scotti e Samira Lui si emozionano: "Dopo tanti anni, ci emozioniamo con voi e quanto voi"



Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica 21 settembre, il campione Fabio vince 100mila euro.

Il ricercatore di astrofisica di 33 anni riesce a risolvere i primi due tabelloni della Ruota delle Meraviglie. Dopo aver rifiutato la busta numero 2 contenente 100 euro, Gerry Scotti apre la prima busta.

"Siete meravigliosi come papà e figlio. Io sono emozionato e felice, forse Samira si metterà a piangere perché ci capita di commuoverci insieme. Hai vinto 100mila euro", sono le parole di Gerry Scotti per annunciare la grande vittoria del campione al termine della puntata.

Gerry Scotti e Samira Lui, le lacrime a La Ruota della Fortuna
Gerry Scotti e Samira Lui, le lacrime a La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti e Samira Lui, le lacrime a La Ruota della Fortuna

Dopo l'annuncio della vittoria, Gerry Scotti e Samira Lui non sono riusciti a trattenere le lacrime dall'emozione.

"Un'immagine stupenda", commenta Samira Lui davanti all'abbraccio tra Fabio e suo padre.

"È il nostro lavoro, ma ci fa piacere farvi sapere che, dopo tanti anni, ci emozioniamo con voi e quanto voi. Queste sono le emozioni della ruota della fortuna", spiega Gerry Scotti.

