Nella puntata di giovedì 12 marzo de La Ruota della Fortuna, il neo campione Matteo Sarcinelli vince 100mila euro.
Arrivato alla Ruota delle Meraviglie, il 24enne campano indovina solamente uno dei tre tabelloni finali. Con il padre presente in studio, Matteo scopre di aver perso due vincite da 100 e 5.000 euro, contenute rispettivamente nella prima e nella seconda busta.
Quando Gerry Scotti rivela la cifra vinta di 100mila euro all'interno della terza busta, Matteo corre dal padre visibilmente emozionato per abbracciarlo.
Matteo Sarcinelli, il giovane neo campione de La Ruota della Fortuna, ha solo 24 anni, viene da Gragnano ed è uno studente di medicina.