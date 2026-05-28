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La ruota della fortuna

PROGRAMMI28 maggio 2026

La Ruota della Fortuna, il campione Mario vince 200 mila euro

A La Ruota della Fortuna, il campione Mario, giovane ragazzo di Piombino, vince 200 mila euro
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Emozioni intense a La Ruota della Fortuna nella puntata di mercoledì 27 maggio: Mario, studente di 23 anni, vince 200mila euro.

Il giovane concorrente conquista alla Ruota delle Meraviglie, arrivando al gioco finale con un montepremi di 11.400 euro.

Mario alla Ruota della Fortuna
Mario alla Ruota della Fortuna

Nell’ultima manche, Mario ha a disposizione 60 secondi per risolvere tre frasi legate al tema “piatti”. Mario risponde correttamente al primo e al terzo tabellone.

Decisiva, infine, la scelta della terza busta, suggerita dalla fidanzata presente in studio: al suo interno, Mario trova il premio da 200mila euro.

Una cifra che si è aggiunta al montepremi già conquistato, permettendo così al ragazzo di chiudere la serata con una vincita complessiva di 211.400 euro.

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