La Ruota della Fortuna, il campione Mario vince 200 mila euro

Emozioni intense a La Ruota della Fortuna nella puntata di mercoledì 27 maggio: Mario, studente di 23 anni, vince 200mila euro.
Il giovane concorrente conquista alla Ruota delle Meraviglie, arrivando al gioco finale con un montepremi di 11.400 euro.
Nell’ultima manche, Mario ha a disposizione 60 secondi per risolvere tre frasi legate al tema “piatti”. Mario risponde correttamente al primo e al terzo tabellone.
Decisiva, infine, la scelta della terza busta, suggerita dalla fidanzata presente in studio: al suo interno, Mario trova il premio da 200mila euro.
Una cifra che si è aggiunta al montepremi già conquistato, permettendo così al ragazzo di chiudere la serata con una vincita complessiva di 211.400 euro.
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