Durante la puntata de La Ruota della Fortuna in onda giovedì 16 aprile su Canale 5 , la concorrente Raffaella si aggiudica l'ambito Jackpot , pari a un montepremi di 101mila euro . Il round speciale, con un tabellone che presentava come tema " un pessimo casalingo ", è stato aperto dalla campionessa in carica Ilaria, costretta poco dopo a lasciare la mano a Raffaella. Lettera dopo lettera, la concorrente di Salerno è riuscita a sciogliere l'enigma, fino al giro della ruota che le ha permesso di capitare sullo spicchio più ambito, quello riservata al Jackpot.

Raffaella ha dunque potuto dare la risposta corretta, aggiudicandosi il montepremi che proprio durante il round aveva superato quota 100mila euro. Nonostante l'importante vittoria, però, Raffaella non è riuscita a laurearsi campionessa della puntata. Ad accedere al gioco finale del quiz è stato infatti Leonardo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINTIY MAGAZINE