All'inizio della puntata di mercoledì 22 aprile de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti saluta il signor Giancarlo, storico concorrente del game show presente tra il pubblico in studio.

"Una grande curiosità. 31 anni dopo torna a trovarci un mitico concorrente di Mike Bongiorno che è diventato famoso per una sua risposta simpatica che è divenuta storica. È il signor Giancarlo", dichiara il conduttore parlando con l'ex concorrente.

Il 13 marzo 1995, il signor Giancarlo diede una risposta inaspettata per il tabellone Le Amazzoni entrando nella storia de La Ruota della Fortuna.

"Grazie di essere venuto e grazie per la bella lettera che mi hai mandato. Tu hai avuto l'onore di conoscere Mike. Io sono solo un umile discendente di Mike. Mi fa piacere ritrovarti qui 31 anni dopo", sono le parole di Gerry per ricordare Mike Bongiorno.

Anche Samira Lui ricorda con grande ironia l'iconica risposta di Giancarlo: "Che mito! Ha rifiutato i soldi e ha preferito la gloria eterna".

Nel video qui sotto, tutta la storia del signor Giancarlo e della risposta sulle Amazzoni a La Ruota della Fortuna.