La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa Martina vince 100mila euro

Nella puntata di mercoledì 10 giugno de La Ruota della Fortuna, la campionessa Martina vince 100mila euro.
Ad accompagnare Martina in trasmissione il fidanzato Andrea, che l'ha sostenuta e spinta a partecipare. Nell'arco della puntata Martina - originaria della Sardegna - ha avuto la meglio sugli altri due concorrenti, ed è arrivata alla Ruota delle Meraviglie con un bottino di 22.600 euro.
Proprio alla Ruota delle Meraviglie, Martina trionfa e vince 100mila euro, contenuti nella busta verde legata al tabellone finale indovinato dalla campionessa. Quando Gerry Scotti annuncia a Martina la vincita l'emozione è palpabile: la campionessa abbraccia il fidanzato Andrea e Samila Lui si commuove.
"Lo so che non ci credono, è sempre così - dice Gerry Scotti a Martina e Andrea increduli dalla gioia -
La Ruota della Fortuna ci regala queste emozioni".
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