La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa Martina vince 100mila euro

Nella puntata di mercoledì 10 giugno de La Ruota della Fortuna, la campionessa Martina vince 100mila euro.

Ad accompagnare Martina in trasmissione il fidanzato Andrea, che l'ha sostenuta e spinta a partecipare. Nell'arco della puntata Martina - originaria della Sardegna - ha avuto la meglio sugli altri due concorrenti, ed è arrivata alla Ruota delle Meraviglie con un bottino di 22.600 euro.