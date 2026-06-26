La Ruota della Fortuna, in edicola il nuovo magazine di enigmistica

Una rivista-passatempo che oltre ai grandi classici dell’enigmistica tradizionale, quali cruciverba, puzzle e quiz, offre la possibilità di giocare come in tv alla ricerca della frase misteriosa nascosta dietro ai suoi celeberrimi tabelloni , riproposti per l’occasione in tante diverse varianti, che includono formule inedite ma anche i mitici “Triplete” e “Cruciruota”.

La Ruota della Fortuna sbarca anche in edicola. Dal 25 giugno è possibile infatti trovare l’ enigmistica del game show di Canale 5 campione di ascolti condotto da Gerry Scotti .

Immancabili le curiosità di Samira e uno spazio a tema musicale, in omaggio alla band della trasmissione, i Fortuna Five.

La Ruota della Fortuna, con questa iniziativa, si afferma ancora una volta come format vincente, amato da tutti perché propone un intrattenimento appassionante, interattivo e intelligente. Il miglior modo per trascorrere del tempo in allegria, allenando la mente e divertendo proprio come in tv.

La rivista, edita da Fivestore, sarà disponibile nelle edicole per tutta l’estate con frequenza mensile.

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