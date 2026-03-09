Durante la puntata di domenica 8 marzo de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti canta per la prima volta insieme alla band Fortuna Five.

Al termine del round musical dedicato a Zucchero, la soluzione del tabellone è: "Tributo alla forza delle donne nella quotidianità".

Gerry Scotti si esibisce insieme alla band sulle note di Donne di Zucchero nella Giornata internazionale della donna.

"Grazie. Non avevo mai cantato con loro. È un onore averlo fatto proprio nel giorno della festa delle donne. Non avevo neanche provato, avrò sbagliato. Grazie ragazzi", sono le parole del conduttore che ringrazia la band e consegna delle mimose alla cantante Nicla.

"È stato bellissimo. Sei stato bravissimo Gerry. È venuta benissimo", commenta Samira Lui alla fine dell'esibizione.

