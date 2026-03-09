Il sindaco commenta così il conflitto tra Catherine e la casa famiglia : "Ci sono state grandissime incomprensioni che hanno portato all'allontanamento della madre dalla casa famiglia. Le notizie che ho io è che tutti gli attori di questa vicenda stanno lavorando sulla figura del padre Nathan che nell'ordinanza del magistrato viene valutato in maniera positiva ".

I genitori Nathan e Catherine sarebbero tornati nella loro casa nel bosco . I legali avrebbero depositato la richiesta di annullamento dell'ordinanza presso la Corte di Appello dell'Aquila che stabilisce che i minori debbano essere spostati in un'altra struttura. Non si riuscirebbe a trovare una struttura che voglia o possa accoglierli a causa della risonanza mediatica.

Giuseppe Masciulli, il sindaco di Palmoli

Masciulli sottolinea: "Abbiamo avuto l'intervento del garante regionale per l'infanzia che si sta adoperando per la permanenza dei bambini nell'attuale casa famiglia, perché uno spostamento a maggiore distanza fino a 100 km da Palmoli sarebbe estremamente negativo per le visite dei genitori e diventerebbe veramente un'impresa recarsi ogni giorno in questa casa famiglia che tra l'altro non ancora viene individuata".

Il primo cittadino spiega l'intervento del Comune: "Dal 20 novembre, data della prima ordinanza che ha collocato i minori in casa famiglia, il Comune di Palmoli ha cercato di dare risposta alle criticità evidenziate dal magistrato e quindi abbiamo messo a disposizione a titolo completamente gratuito questa abitazione di proprietà del Comune per tutto il periodo necessario alla ristrutturazione messa a norma del fabbricato di proprietà della famiglia".

A febbraio 2025 il Tribunale dei Minorenni dell'Aquila ha disposto il collocamento dei tre bambini in una diversa struttura senza la madre. Catherine, che dal 20 novembre 2024 viveva con i figli in un'ala separata della casa famiglia di Vasto, sarebbe stata costretta ad andare via a causa di presunte "intemperanze" e di difficoltà "insormontabili" segnalate dalla struttura.

