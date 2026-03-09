Il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli commenta a Mattino Cinque la vicenda della famiglia nel bosco dopo l'ordinanza del Tribunale dei Minorenni dell'Aquila che ha disposto il collocamento dei tre bambini in una diversa struttura senza la madre Catherine.
I genitori Nathan e Catherine sarebbero tornati nella loro casa nel bosco. I legali avrebbero depositato la richiesta di annullamento dell'ordinanza presso la Corte di Appello dell'Aquila che stabilisce che i minori debbano essere spostati in un'altra struttura. Non si riuscirebbe a trovare una struttura che voglia o possa accoglierli a causa della risonanza mediatica.
Il sindaco commenta così il conflitto tra Catherine e la casa famiglia: "Ci sono state grandissime incomprensioni che hanno portato all'allontanamento della madre dalla casa famiglia. Le notizie che ho io è che tutti gli attori di questa vicenda stanno lavorando sulla figura del padre Nathan che nell'ordinanza del magistrato viene valutato in maniera positiva".
Masciulli sottolinea: "Abbiamo avuto l'intervento del garante regionale per l'infanzia che si sta adoperando per la permanenza dei bambini nell'attuale casa famiglia, perché uno spostamento a maggiore distanza fino a 100 km da Palmoli sarebbe estremamente negativo per le visite dei genitori e diventerebbe veramente un'impresa recarsi ogni giorno in questa casa famiglia che tra l'altro non ancora viene individuata".
Il primo cittadino spiega l'intervento del Comune: "Dal 20 novembre, data della prima ordinanza che ha collocato i minori in casa famiglia, il Comune di Palmoli ha cercato di dare risposta alle criticità evidenziate dal magistrato e quindi abbiamo messo a disposizione a titolo completamente gratuito questa abitazione di proprietà del Comune per tutto il periodo necessario alla ristrutturazione messa a norma del fabbricato di proprietà della famiglia".
A febbraio 2025 il Tribunale dei Minorenni dell'Aquila ha disposto il collocamento dei tre bambini in una diversa struttura senza la madre. Catherine, che dal 20 novembre 2024 viveva con i figli in un'ala separata della casa famiglia di Vasto, sarebbe stata costretta ad andare via a causa di presunte "intemperanze" e di difficoltà "insormontabili" segnalate dalla struttura.