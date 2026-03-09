Dopo il grande successo della prima puntata, lunedì 9 marzo, in prima serata su Canale 5, torna Scherzi a Parte, lo show condotto da Max Giusti.
Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi pensati ad hoc e accompagnerà il racconto dei filmati, commentandone il prima e il dopo insieme alle vittime presenti in studio. Inoltre, durante lo show, il conduttore vestirà i panni di alcune delle sue caratterizzazioni più note, dando spazio a sketch originali e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno anche gli ospiti.
Al centro della seconda puntata ci saranno Ermal Meta, Matteo Bassetti, Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendola, Filippo Bisciglia e Samira Lui, protagonisti delle nuove beffe ideate dal programma.
La regia è affidata a Roberto Cenci.
Nel video qui sotto, gli highlight della prima puntata.