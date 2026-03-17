Nella puntata di martedì 17 marzo de La Ruota della Fortuna, Daniele si conferma campione per la seconda volta e vince 200mila euro.

Dopo alcune manche molto combattute con i suoi avversarsi, Daniele arriva a la Ruota delle Meraviglie rispondendo in maniera brillante a diversi tabelloni.

Con il tema "Nello spazio", Daniele riesce a rispondere correttamente a due tabelloni. Seguendo il consiglio della sua ragazza, Daniele apre la busta numero 3.

Dopo aver aperto la busta, Gerry Scotti dichiara: "Faccio una previsione. Secondo me ci pensa ma non la cambia. Non si può tirare la coda alla fortuna. Secondo me non la cambia. Come si fanno a cambiare 200mila euro".

Daniele corre ad abbracciare la sua fidanzata tenendo in mano la busta da 200mila euro.

La Ruota della Fortuna, chi è il campione Daniele

Il campione de La Ruota della Fortuna Daniele è originario di Uboldo, in provincia di Varese, ed è uno studente di filologia moderna.

Daniele è diventato campione nella puntata di lunedì 16 marzo. In una sola puntata, è riuscito a vincere una Fiat Panda Ibrida (rispondendo correttamente a tutti e tre i tabelloni della Ruota delle Meraviglie), un anno di spesa e 20mila euro di montepremi totali.

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