La Ruota dei Campioni, giovedì 20 novembre in prima serata su Canale 5

Giovedì 20 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda La ruota dei campioni, lo show condotto da Gerry Scotti che celebra i migliori concorrenti della stagione de La Ruota della Fortuna.
Protagonisti della serata sono i campioni che si sono distinti nel game show di Canale 5, pronti a sfidarsi nuovamente per aggiudicarsi il montepremi finale.
Tra i campioni che hanno fatto la storia di quest'edizione ci sono Gabriele Casti, con oltre 240mila euro vinti, e Riccardo Piancatelli, che lo scorso 17 novembre ha raggiunto un totale di 410.700 euro.