La Ruota dei Campioni, giovedì 20 novembre in prima serata su Canale 5

Protagonisti della serata sono i campioni che si sono distinti nel game show di Canale 5, pronti a sfidarsi nuovamente per aggiudicarsi il montepremi finale.

Gerry Scotti

Tra i campioni che hanno fatto la storia di quest'edizione ci sono Gabriele Casti, con oltre 240mila euro vinti, e Riccardo Piancatelli, che lo scorso 17 novembre ha raggiunto un totale di 410.700 euro.

