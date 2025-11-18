Catalogo
18 novembre 2025

La Ruota dei Campioni, giovedì 20 novembre in prima serata su Canale 5

Una puntata speciale de La Ruota della Fortuna con i campioni che si sfidano in prima serata
Giovedì 20 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda La ruota dei campioni, lo show condotto da Gerry Scotti che celebra i migliori concorrenti della stagione de La Ruota della Fortuna.

Protagonisti della serata sono i campioni che si sono distinti nel game show di Canale 5, pronti a sfidarsi nuovamente per aggiudicarsi il montepremi finale.

Gerry ScottiGerry Scotti

Tra i campioni che hanno fatto la storia di quest'edizione ci sono Gabriele Casti, con oltre 240mila euro vinti, e Riccardo Piancatelli, che lo scorso 17 novembre ha raggiunto un totale di 410.700 euro.

