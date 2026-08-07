Samira Lui lo rassicura: "Questa sera ti devi solo divertire e ti devi godere questa magica serata. Sarà una puntata molto speciale e quindi voglio chiamare dei concorrenti speciali". A sfidarsi al game show non sono infatti volti qualunque, ma tre campioni storici legati alla carriera di Gerry Scotti : Nicolò Scalfi , il giovane campione di Caduta Libera , Enrico Remigio , vincitore di Chi vuol essere milionario? , e Ferdinando Sallustio , lo storico campione di Passaparola .

Il conduttore, nato il 7 agosto 1956 a Camporinaldo, in provincia di Pavia, entra in studio e trova ad accoglierlo soltanto la band e il pubblico. I concorrenti non ci sono, Samira Lui nemmeno. Scotti la chiama e la co-conduttrice entra cantando " Happy Birthday ". "Finisce che mi commuovo", ammette il conduttore. "Sono un po' preoccupato, perché sono abituato a conoscere tutto quello che accadrà e stasera mi hanno detto: vai dentro e si vedrà ".

La serata è scandita da una serie di videomessaggi, tra cui quello di Pier Silvio Berlusconi: "Gerry, amico mio. Oggi è una giornata importante. Un appuntamento di quelli che contano e a cui arrivi al meglio. Ma non per un motivo, per tanti motivi. Sei un nonno felice e un bravissimo papà e tutti sappiamo quanto questo conti". Berlusconi prosegue: "Da amico ad amico, sei una persona di cuore e di grande valore umano". Poi il riconoscimento professionale: "Ma dove sei con il tuo lavoro? Quanto sei e sei stato bravo. Oggi celebri uno dei più grandi successi della storia della televisione italiana". Poi conclude: "Quindi Gerry: avanti tutta, sei un mito, ti voglio veramente bene. Buon compleanno con tutto il mio cuore, amico mio".

Non è l'unico volto noto a fargli gli auguri. Ad inaugurare la staffetta di videomessaggi è infatti Michelle Hunziker: "Gerry, sei gradevolissimo, e tu sai cosa vuol dire. Sei veramente come il vino: più passa il tempo e più diventi bono. Se fossi lì sai benissimo come ti festeggerei. Ti bacerei tutto, ti voglio un bene infinito. Festeggia senza di me, ma poi recuperiamo".

Federica Panicucci sblocca un ricordo che risale a 37 anni fa: "Non potevo mancare a questa celebrazione. È un compleanno importante. Per festeggiarlo come si deve, ti sblocco un ricordo. La prima volta che tu ed io ci siamo incontrati: 1989, tu facevi Candid Camera Show, io sono andata lì per vedere una puntata, ci hanno presentato e tu sei rimasto scioccato dai capelli. Avevo dei capelli lunghissimi. Allora per lanciare una pubblicità ti sei seduto di fianco a me, hai preso una massa di capelli e te la sei messa in testa. E da quel momento sono passati 37 anni, una vita intera".

Maria De Filippi finge di parlare a un Gerry Scotti neonato: "Oggi sei nato. Io sono certa che avrai una vita piena di successi, un futuro strabiliante e fantastico. Lo vedo quando sorridi, anche se sei un bambino appena nato".

Max Giusti, invece, lo ringrazia per averlo accolto nel mondo di Canale 5: "Grazie perché mi hai regalato un'esperienza bellissima: da fruitore, da fuori lo schermo, mi hai accompagnato dentro lo schermo di Canale 5 e ogni tanto mi metti pure la mano sulle spalle. Grazie e passa un bel compleanno".

Zucchero manda il suo messaggio in puro stile blues: "In blues we trust, in blues we care. Al blues non gliene frega niente", mentre Maria Amelia Monti, che con Scotti ha condiviso il set della sitcom Finalmente soli, manda i suoi auguri dall'America: "Vorrei essere lì con te per farti gli auguri ma non ce la faccio, sono in America dai miei figli. Sei diventato un vero vecchione. Come hai fatto? Improvvisamente! Mi sembri sempre il mio topolino che gira per casa. Sarai per sempre il mio topo".

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

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