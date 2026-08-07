Il primo è Nicolò Scalfi , 28 anni, da Brescia, studente, il giovane campione di Caduta Libera . Scalfi si presenta per la prima volta sulle botole del game show il 24 ottobre 2018 e da quel momento diventa inarrestabile: mantiene il titolo di campione per 88 puntate consecutive, tra l'ottobre 2018 e il luglio 2019, portando a casa un montepremi complessivo di 838mila euro . Il suo record di presenze e di vincite resta il più alto nella storia di Caduta Libera . A La Ruota della Fortuna è accompagnato dall'amica Elisa.

Il secondo campione è Enrico Remigio, oggi residente a Varese, il vincitore di Chi vuol essere milionario?. Originario di Scafa, in provincia di Pescara, laureato in Economia alla Bocconi, nel gennaio 2020 Remigio arriva da Singapore, dove all'epoca vive e lavora come manager, appositamente per partecipare al quiz di Gerry Scotti. Risponde correttamente a tutte le quindici domande e conquista il milione di euro, diventando il quarto concorrente nella storia del programma a riuscirci. Remigio è recentemente diventato padre e a La Ruota della Fortuna è accompagnato dalla cugina Francesca.

Il terzo è Ferdinando Sallustio, da Ostuni, lo storico campione di Passaparola. Bancario di professione, iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, Sallustio conquista il pubblico tra il 2004 e il 2005 difendendo il titolo per 115 puntate consecutive e vincendo un montepremi complessivo di 352mila euro. Al termine di ogni puntata, Sallustio recitava una filastrocca per bambini, nata dall'abitudine di cantare ninne nanne al figlio nato prematuro. A La Ruota della Fortuna è accompagnato dal figlio Antonio.

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

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